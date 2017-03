Cálculo vai ser apreciado amanhã

O documento com o cálculo do reajuste tarifário do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia já foi apreciado, aprovado e remetido para o Conselho Regulador da AGR, que referenda a ação. O aumento no bolso do usuário é de 8,10%, acima da inflação anual para o ano de 2016, que fechou o período em 6,29%. Em cálculo feito pelo POPULAR há duas semana...