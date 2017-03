Cálculo de aumento da passagem de ônibus em Goiânia para R$ 4 é aprovado

Ônibus passam pelo corredor do Eixo Anhanguera, em Goiânia

O documento com o cálculo do reajuste tarifário do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia já foi aprovado pelo Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR), nesta quinta-feira (23).

Agora, o processo deve ser encaminhado para a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), responsável por marcar a reunião para a decisão sobre o reajuste, mas de acordo com informações da TV Anhanguera, ainda não há data definida para o encontro.

O estudo, que aponta um aumento da tarifa dos atuais R$ 3,70 para R$ 4, foi finalizado pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) na semana passada e chegou à diretoria de transportes da AGR na segunda-feira (20).

Após análise, o órgão considerou o estudo adequado, levando em consideração salários, impostos, valor do combustível, entre outros encargos.

Vale lembrar que o papel da AGR é apenas conferir os cálculos feitos e encaminhados pela CMTC e, normalmente, o conselho apoia o trabalho da diretoria de origem do processo. Assim que ocorre a decisão, o fim do processo é avisado à secretaria da CDTC.

Até o fechamento deste texto, a reportagem não conseguiu contato com o presidente da CDTC e prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB), e nem com a CMTC.