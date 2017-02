Brutalidade chama a atenção de delegado

Responsável pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) em Luizânia, o delegado Maurício Rocha Passerini chama atenção para a brutalidade dos crimes que estão relacionados, em sua maioria, com o comércio de drogas e crimes banais. “Percebemos que há uma questão cultural de mostrar esse poderio e agressividade. Os atos realmente são bárbaros. E também temos muito jovens morrendo. A média é entre 15 e 25 anos”, diz.

Baixo efetivo

O delegado afirma não ter condições de mensurar quantos casos foram elucidados. “Estamos trabalhando em todos, mas dando prioridade às vítimas que não têm passagem. Isso porque temos baixo efetivo”, reclama. “É complexo porque dependemos de testemunhas e elas ficam com receio de falar e sofrer represálias de criminosos. É comum”, justifica. Mesmo assim ele ressalta as 31 prisões efetuadas no último trimestre e em janeiro, “mesmo tendo apenas três escrivães e cinco agentes de polícia”. Ele não quis adiantar detalhes do caso de Taís “para não atrapalhar as investigações que estão avançadas”.