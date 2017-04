BRT de Goiânia deve ficar pronto em dois anos, diz consórcio

Março de 2019, essa é a data que o Bus Rapid Transit (BRT) de Goiânia deve ficar pronto, segundo as empresas EPC de Brasília e WVG de São Paulo, do Consórcio que administra a obra do BRT. Nesta semana, houve um acordo entre a Prefeitura de Goiânia e o Consórcio, onde a Administração Municipal se comprometeu a pagar os serviços faturados.

“O impacto e os benefícios serão enormes. Grande quantidade de bairros atendidos, de usuários, com ônibus modernos, apoio tecnológico, o que trará segurança, comodidade e economia de tempo em vias exclusivas”, disse o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fernando Cozetti.

Quando estiver pronto, o BRT vai trafegar por 21 km em Goiânia e 7 km até Aparecida de Goiânia, com veículos articulados, paradas em 39 plataformas e seis terminais de integração, por onde circularão mais de 120 mil usuários de ônibus por dia. O trecho Norte, entre os terminais Rodoviário e Recanto do Bosque, deve ser o primeiro a entrar em funcionamento com estimativa para o final deste ano.

Até o momento, 21% das obras do BRT foram concluídas e ele passará, ao final, por 148 bairros, com pistas no centro das vias, de nível elevado, no sentido bidirecional e com abertura das portas dos cerca de 100 ônibus no lado esquerdo.

O custo da obra está avaliada em R$ 242 milhões. Já no Centro de Goiânia, haverá pouca alteração no espaço urbanístico. As paradas serão mantidas do lado direito, no acostamento da pista, que terá o mesmo concreto rígido, sistema de drenagem e fiações subterrâneas dos outros trechos.