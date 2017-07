Brinquedos não têm responsável técnico

Desde janeiro deste ano o Parque Mutirama não possui oficialmente um responsável técnico pelos brinquedos. Quem respondia como engenheiro mecânico, José Alfredo Rosendo Coelho, foi exonerado no fim do ano passado, com a mudança de gestão, e hoje participa de um processo seletivo simplificado da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), iniciado em junho deste ...