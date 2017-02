Briga teria motivado tiroteio em supermercado; morte de gerente foi confirmada

Atualizada às 18h01 de 05/02/2017



O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de um homem no tiroteiro que aconteceu na loja do Carrefour da Av. T-9, no setor Sudoeste, na tarde deste domingo (5). O homem, que era gerente do supermercado, muito conhecido no estabelecimento, morreu no local. Ainda não há informações sobre a sua identidade.

A confusão começou, segundo testemunhas, com uma discussão na área de alimentação, no interior do supermercado, entre um guarda civil de Aparecida de Goiânia e um policial militar. O guarda trabalhava, na ocasião, como segurança do supermercado, e interviu na discussão do policial com uma terceira pessoa, segundo informações preliminares da PM.

A discussão continuou no lado de fora do Carrefour, quando houve o tiroteio, atingindo o gerente, que não tinha envolvimento na briga.Há ainda um outro ferido, um homem de vinte anos, baleado na perna, mas que não corre risco.

O PM foi transferido por um helicóptero do Graer para o Hospital de Urgências de Goiânia. O guarda civil foi conduzido para a Polícia Civil, em Goiânia, e a Polícia Militar apreendeu as armas de ambos. Não há informações sobre de qual arma foram disparados os tiros ou se de ambas e nem sobre o estado de saúde do ferido.