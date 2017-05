Briga por botijão de gás termina em tentativa de homicídio

Um jovem, de 19 anos, foi atingido com uma facada na noite da última quinta-feira (4), no bairro Belvedere, na Serra, no Espírito Santo. O suspeito é conhecido da vítima e, de acordo com testemunhas, o motivo da briga seria um botijão de gás.

O crime teria acontecido por volta das 23h20 de quinta-feira. Segundo testemunhas, o jovem estava encostado em um muro. Junto com ele, havia outras pessoas conversando. Além desse grupo, outras pessoas estavam no bar.

De repente, o suspeito se aproximou e, sem dizer nada, deu uma facada na costela da vítima. As testemunhas ainda disseram que a vítima nem teve chance de fugir ou se defender.

Depois de ser atingindo, o jovem se escondeu em um beco e foi socorrido por populares. Conhecidos da vítima contaram que ele e o suspeito já estavam brigando há muito tempo por conta de um botijão de gás.