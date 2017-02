Briga política trava gestão

O presidente da Associação Goiana dos Municípios (AGM), Cleudes Baré, afirma que interferências jurídicas pedindo cancelamento sem justificativas plausíveis mostra mais um descontentamento político do que problemas no rito da administração pública, gerando atraso no município. “O importante é que o processo transcorra respeitando a legislação, as normativas que regem a...