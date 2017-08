Um homem foi morto a facadas pela companheira no Jardim das Oliveiras, em Goiânia. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (27).

De acordo com a Polícia Civil (PC), os dois eram usuários de drogas e discutiam quando a mulher esfaqueou a vítima no peito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher fugiu depois do crime.

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) foi acionada para apurar o caso.