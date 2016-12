Briga de casal obriga voo para Nova York a fazer pouso de emergência

Uma briga entre um casal de passageiros dentro de um avião da American Airlines que fazia o trajeto entre Guarulhos (SP) e Nova York (EUA) terminou com um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília no início da tarde desta quarta-feira (28).

A Polícia Federal informou que a briga do casal culminou com a “parada técnica”. A mulher estava visivelmente agressiva, agrediu verbalmente os comissários e não seguiu as orientações da tripulação.

Nas redes sociais, passageiros comentaram a briga e um passageiro filmou a confusão. A aeronave já foi liberada, pois não houve problemas técnicos de fato. No entanto, a viagem será retomada às 19h atendendo assim a jornada de trabalho da tripulação que não pode ser superior a 12 horas.

Segundo a American Airlines, todos os passageiros foram encaminhados para hotéis e receberam vouchers para alimentação.