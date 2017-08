Breaking Bad do Cerrado: segundo laboratório de drogas é fechado em Goiânia em um dia

Laboratório de refino de cocaína no setor Orlando de Morais, em Goiânia

Atualizada às 16h00 de 31/08/2017

A Polícia Civil (PC) estourou um laboratório de refino de cocaína no setor Orlando de Morais, em Goiânia, e prendeu dois homens em flagrante. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (31). Esse é o segundo caso do dia na capital, já que na madrugada de hoje a Polícia Militar (PM) já havia fechado outro laboratório, onde outro homem foi preso. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 55 quilos de cocaína, o que renderia aos traficantes R$ 550 mil, segundo a estimativa dos policiais.

No Setor Orlando de Morais, de acordo com o delegado André Fernandes Almeida, responsável pelo caso, depois de algumas investigações, a polícia localizou uma casa que era usada para o refino de drogas.

No local foram apreendidos 50 quilos de cocaína e diversos produtos usados na fabricação do entorpecente. A dupla foi encaminhada ao Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Aparecida de Goiânia.

Outro laboratório

Na madrugada desta quinta-feira (31), outro laboratório de refino de cocaína foi encontrado, dessa vez pela Polícia Militar, no Setor Jardim das Hortências, em Goiânia. Um homem de 33 anos foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar (PM), na casa do suspeito foram encontradas embalagens para empacotar a droga, balanças, medicamentos e vários produtos químicos, além de uma pistola e 10 munições.

A PM informou que o suspeito tentou impedir que a corporação fosse até o laboratório, mas os policiais chegaram ao endereço depois de encontrar um talão de energia no carro dele. No local, foram apreendidos 5 quilos do entorpecente pronto para venda, e 30 quilos de produtos para fabricação da droga.

Ainda de acordo com a PM, o homem, que já tem passagens por tráfico de drogas, posse de arma e falsidade ideológica, assumiu ser o dono do laboratório. Agora a polícia vai investigar se o suspeito agia sozinho ou se tinha a ajuda de outras pessoas para fabricar e vender a cocaína.