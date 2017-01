Brasilienses iniciam campanha de separação do Distrito Federal do resto do Brasil

Após um movimento separatista do Sul do país criar um mascote para simbolizar a causa e virar meme nas redes sociais, os brasilienses resolveram dar início a uma campanha de independência da capital brasileira.

O Movimento Brasília Independente criou página no Facebook que já conta 223 curtidas até a tarde desta quinta-feira (19). De acordo com publicação da página, o movimento surgiu da vontade de tornar Brasília e o Distrito Federal no “sonho de cidade e qualidade de vida que Niemeyer e Lúcio Costa idealizaram”.

Em entrevista ao Correio Brasiliense, os idealizadores afirmam que o projeto é real e acreditam que com a separação, o Distrito Federal pode ser muito mais que um mero depósito de políticos ou centro administrativo.

“Nos cansamos de sermos relegados a apenas um "Distrito" do Brasil, sem liberdade civil, liberdade administrativa, sem democracia na escolha de nossos prefeitos e vereadores (que nem existem). Brasília merece seu próprio presidente (ou primeiro ministro, vamos debater ainda forma de governo) e não a pessoa que o Brasil envia pra cá!”, diz um trecho da publicação do movimento no Facebook.

De acordo com comentários na página, os internautas estão levando na brincadeira a iniciativa. Muitos fazem piada e outros reproduzem parágrafos da Constituição que impedem a separação.

De acordo com a Constituição de 1988, a "República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal". A cláusula é pétrea, ou seja, não pode ser alterada com emenda constitucional.

Porém, os organizadores do movimento não estão preocupados com essa questão. Segundo eles, “a transformação social precede a transformação legal”.