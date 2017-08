Brasileiro morre ao tentar atravessar fronteira dos EUA

A família de Maycon Douglas Andrade Fernandes, 24 anos, afirma que o jovem morreu tentando fazer a travessia ilegal da fronteira do México para os Estados Unidos. O rapaz é a quarta pessoa do Leste de Minas a morrer tentando entrar de forma ilegal no país só este ano.

Natural de Conselheiro Pena (MG), essa era a primeira vez que o jovem tentava entrar no país. O objetivo de Maycon assim que entrasse nos Estados Unidos era ir para Boston onde já têm familiares.

Um tio do jovem contou que ele viajou para o México no dia 6 deste mês e seu último contato foi no domingo (13). Ainda de acordo com o familiar, Maycon já tinha ultrapassado a fronteira, mas vomitou por três vezes durante o trajeto quando desmaiou e não acordou mais.

O corpo do mineiro foi encaminhado para a cidade de Laredo, no Texas. O G1 de Vales de Minas Gerais entrou em contato com o Itamaraty que informou que está acompanhando o caso, mas em respeito à família não iria se pronunciar.

Ainda não há uma data para o corpo de Maycon ser trazido de volta para o Brasil.