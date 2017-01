Brasileira que pode pegar pena de morte por tráfico de drogas nas Filipinas morou em Goiânia

A brasileira Yasmin Fernandes Silva, de 20 anos, que está presa nas Filipinas por tráfico de drogas, morou em Goiânia entre os anos de 2012 e 2014. Vizinhos contam que a adolescente morava com o pai e uma irmã em uma casa do Jardim Petrópolis.

Em conversa com o repórter da TV Anhanguera, uma ex-vizinha da jovem presa lembrou que a acolheu como filha. Segunda ela, Yasmin frequentava a igreja evangélica duas vezes por semana e sempre ia passear em sua casa. A vizinha disse que decidiu ajudar a criar a menina porque a mãe dela não morava na capital goiana.

Durante a época que morou em Goiás, a garota trabalhou como garçonete de um restaurante. O dono do estabelecimento, Gilberto Lima Correia, soube da prisão da ex-funcionária pelas redes sociais. Se condenada por tráfico, Yasmin pode pegar 40 anos de cadeia ou até pena de morte.

Entenda o caso

Em outubro de 2016, Yasmin Fernandes foi presa por supostamente levar 6,2 kg de cocaína dentro de um travesseiro que estava na bagagem dela, segundo o Grupo Intergovernamental de Intermediação de Drogas (IADITG). De acordo com informações da ABS-CBN News, ela foi detida no terminal 3 do Aeroporto Internacional Ninoy Aquino (Naia), em Manila.

Segundo informações do Itamaraty, Yasmin está recebendo assistência consular da Embaixada do Brasil no país e conta com o apoio de um advogado.

As leis das Filipinas são severas com o combate ao tráfico de drogas no país. Desde que Rodrigo Duterte se tornou presidente, em julho de 2016, mais de 3,5 mil pessoas foram mortas pela polícia em operações contra as drogas.