Box do Ceasa pega fogo e funcionários fazem mutirão em Goiânia

Um box da Central de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO), que fica na BR-153, no Jardim Guanabara, em Goiânia, pegou fogo por volta das 23h de terça-feira (3). De acordo com o registro do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

O fogo atingiu caixotes plásticos, madeira e o forro de PVC do local. Também foram danificadas algumas frutas que estavam no depósito.

Os Bombeiros não souberam informar quantos litros de água foram gastos para combater as chamas.

Com o incêndio, os funcionários estão fazendo mutirão e distribuindo mamão, limão e abacate. Um dos administradores estima prejuízo geral de R$ 300 mil.