Bombeiros trabalham para conter fogo no Parque Estadual da Serra dos Pirineus

O Corpo de Bombeiros continua nesta quinta-feira (24), o trabalho para conter o fogo em vários pontos do Parque Estadual da Serra dos Pirineus, em Pirenópolis, a 120 km de Goiânia.

O batalhão de Pirenópolis foi acionado para extinguir as chamas na noite de terça-feira (22). No dia seguinte, a corporação usou uma aeronave para sobrevoar a área e identificou outros pontos com fogo.

Segundo o subcomandante dos Bombeiros na cidade, tenente Thiago Wening, o vento colabora para que as chamas se espalhem rapidamente. Os trabalhos de combate, que tiveram uma pausa durante a madrugada, foram retomados nesta manhã.