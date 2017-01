Bombeiros resgatam jiboia dentro de motor de carro em Aparecida de Goiânia

A equipe de bombeiros militares do 8º BBM, em Aparecida de Goiânia, retirou uma jiboia de dentro do motor de um carro na tarde de sexta-feira (27). Funcionários de uma empresa de manutenção de ar-condicionado veicular, no setor Jardim Monte Cristo, acionaram a Corporação pelo telefone de emergência 193 ao encontrar a cobra durante a manutenção do veículo.

Utilizando técnicas de salvamento terrestre, a guarnição conseguiu resgatar o réptil. A jiboia não apresentava ferimentos e foi solta em uma reserva nas proximidades do anel viário.

Na mesma tarde, a mesma equipe foi acionada para resgatar uma cobra encontrada em uma residência na Alameda Botafogo, no Setor Pedro Ludovico. Ela também não apresentava ferimentos e foi solta em um reserva próxima à região.

