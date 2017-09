No último sábado (2), os Bombeiros Militares de Mineiros foram acionados para socorrem a possível vítima de afogamento no Rio Araguaia em Santa Rita do Araguaia. A equipe se deslocou para o local da ocorrência e deu início as buscas pelas margens do rio.

O corpo da vítima só foi localizado neste domingo (3), a aproximadamente 2.500 metros do local onde teria sido avistada pela última vez. A vítima era do sexo feminino e tinha 25 anos. O corpo ficou aos cuidados da polícia técnica.