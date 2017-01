Bombeiros resgatam cascavel encontrada em casa de Formosa (GO)

O Corpo de Bombeiros de Formosa (GO) resgatou, no início da tarde deste sábado (14), uma cascavel em uma residência da cidade, localizada a 280 km de Goiânia, na região Nordeste do Estado. A cobra, segundo a corporação, tem cerca de 1m de comprimento e estava escondida em meio a materiais de construção no quintal da casa.

O animal foi encontrado pelos moradores, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Havia oito pessoas na casa no momento do resgate. Depois de capturado, o réptil foi levado para um local apropriado, afastado a área urbana e solto.