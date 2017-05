Bombeiros realizam parto de emergência em quartel de Ceres

Na madrugada desta quarta-feira (17), uma mulher começou a sentir fortes dores e contrações e, após acionar o Corpo de Bombeiros para o transporte até um hospital, os socorristas tiveram de realizar o parto de emergência no meio do caminho, já dentro do quartel da corporação, em Ceres, a 180 quilômetros de Goiânia.

Segundo a corporação, o parto foi realizado conforme protocolo de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Os bombeiros providenciaram os cuidados com o cordão umbilical e os procedimentos necessários para garantir a vida e a saúde do recém-nascido e sua mãe. Eles foram encaminhados ao Hospital Pio X, em Ceres.

Na manhã desta quarta-feira, os bombeiros militares que atuaram na ocorrência visitaram a mãe e o pequeno Miguel no hospital e registraram o momento ao lado da nova família.