Bombeiros localizam corpo de jovem em um rio de Formosa

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo de um jovem brasiliense de 27 anos em um rio na fazenda Indaiá, no município de Formosa, cidade no entorno do Distrito Federal. A vítima foi encontrada na tarde deste sábado (07).

De acordo com a corporação, o rapaz estava em um grupo com outras cinco pessoas que iriam fazer rapel em um dos paredões da cachoeira “Véu da Noiva”. Ainda segundo os bombeiros, o jovem fazia as amarrações iniciais quando um galho que ele se apoiava soltou e ele caiu desde o topo do paredão.

A queda foi de aproximadamente 30 metros. Foram necessários 29 Bombeiros com equipes de buscas terrestres e mergulhadores para achar o homem. Em dezembro do ano passado um professor se afogou no mesmo rio.