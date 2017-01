Bombeiros encontram corpo de rapaz dentro do Meia Ponte, em Goiânia

O corpo de um jovem de aproximadamente 25 anos foi encontrado na tarde desta terça-feira (31), no Rio Meia Ponte, no setor São Domingos, em Goiânia.

Segundo o delegado Carlos Caetano Junior, a vítima teria saído no último domingo (29) para pescar com alguns amigos no local. Antes de entrar na água ele teria ingerido bebida alcoólica.

A família estava a procura dele desde o desaparecimento, mas só hoje a polícia foi acionada e o Corpo de Bombeiros localizou o homem, que estava com o corpo em estado avançado de decomposição. Por conta disso, não foi possível identificar ferimentos. A Polícia Civil apura a verdadeira causa da morte.