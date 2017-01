Bombeiros dão dicas sobre segurança em boates

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) preparou uma série de dicas para as pessoas que frequentam baladas em boates e casas de shows e eventos. Apesar da fiscalização constante feita pelos bombeiros, os profissionais alertam para a importância de os frequentadores também conhecerem as regras de segurança e de ficarem atentos se o local é seguro e se cumpre as exigências da legislação vigente. Caso encontrem irregularidades, as pessoas devem fazer a denúncia pelo telefone de emergência 193.

Segundo os bombeiros, todo o esforço é para evitar tragédias como o incêndio na boate Kiss, que matou 242 jovens e feriu 680 outros em Santa Maria (RS), há quatro anos. O episódio serviu para alertar a população, em todo o País, sobre o aperfeiçoamento das normas de segurança, o rigor nas fiscalizações, a integração entre os órgãos de segurança e a punição em caso de descumprimento das obrigações.

Dicas:

Ao frequentar esses locais, deve-se ficar atento aos seguintes itens de segurança:

* Procure se informar sobre a lotação máxima da casa. Deve haver uma placa que informa o número de pessoas em local bem visível, de preferência na entrada do recinto:

* Deve haver luzes de emergência que indicam o caminho das escadas e das saídas de emergência.

* Localize as saídas de emergência. A quantidade e a posição onde devem ser colocadas são determinadas por uma avaliação técnica do CBMGO. Em hipótese alguma elas podem estar obstruídas.

* Nos locais com lotação superior a 200 pessoas as portas destinadas às saídas de emergência devem ser dotadas de barras antipânico.

* Deve haver extintores de incêndio distribuídos de tal forma que uma pessoa não percorra, em geral, distância superior a 25 metros para alcançá-los.

Em situação de emergência deve-se:

* Ficar atento a qualquer sinal de fumaça e é imprescindível não perder a calma.

* Localizar a saída de emergência.

* Caso a fumaça já tenha se instalado procurar andar próximo ao chão já que, por ser menos densa que o ar, ela fica na parte superior.

* Ligar 193 para solicitar socorro especializado.

Apesar de todos esses cuidados adotados pelo frequentador da casa noturna, é muito difícil saber se o local é completamente seguro. Só mesmo uma vistoria técnica terá como afirmar isso. É por esse motivo que o Certificado de Conformidade emitido pelo CBMGO é tão importante.

As informações são do Goiás Agora