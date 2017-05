O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar um incêndio de grandes proporções, na tarde desta segunda-feira (8), em uma fábrica de pneus na Avenida Elmar Arantes Cabral, no Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar, em Aparecida de Goiânia.

Segundo a corporação, as labaredas estavam altas e tinha muita fumaça no local. Foram necessárias quatro viaturas para combater as chamas. Ninguém ficou ferido e ainda não há informações sobre o que teria motivado o incêndio.