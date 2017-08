Bombeiros controlam incêndio em casa no setor Central, em Posse

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da noite dessa sexta-feira (18) para controlar um incêndio de grandes proporções em uma casa, no setor Central, na cidade de Posse, no nordeste do Estado.

De acordo com a corporação, além de controlar as chamas na casa, foi necessário também fazer o resfriamento das paredes aos redores da residência para que o fogo não se alastrasse para as casas vizinhas e nem danificasse a rede elétrica local.

Apesar do ocorrido e das impressionantes labaredas não houve feridos. Os bombeiros não souberam informar que teria provocado as chamas.