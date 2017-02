Bombeiros combatem incêndio em universidade em Goiânia

Atualizada às 12h15.

Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram um incêndio que atingiu uma das salas do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA), da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), na Praça Universitária, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (13).

As chamas atingiram a sala onde funciona o arquivo de vídeo do instituto. Ainda há muita fumaça no local. Segundo Corpo de Bombeiros, cinco viaturas participaram do combate as chamas. Algumas pessoas precisaram de atendimento, pois inalaram fumaça tóxica.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.