Bombeiros capturam tamanduá-bandeira em escola de Catalão

O Corpo de Bombeiros foi acionado para capturar um tamanduá-bandeira nas proximidades de uma escola no bairro Primavera, em Catalão, no Sudeste do Estado. O caso aconteceu nesta sexta-feira (7). De acordo com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), o animal foi solto em uma propriedade cadastrada, a cerca de dez quilômetros de Catalão.

O Cetas informou, ainda, que este início de outono marca o acasalamento dos tamanduás e eles aumentam a sua área de abrangência porque se movimentam mais em busca de parceiros para a reprodução. Em casos do tipo, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros e não tentar pegar o animal ou jogar comida pra ele.