Bombeiros buscam três desaparecidos na Cachoeira de São Pedro, em Formosa

Três pessoas estão desaparecidas na região da Cachoeira de São Pedro, na zona rural de Formosa, na região leste do Estado, na manhã desta sexta-feira (20).

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, duas equipes realizam buscas no local, caminhando pelas trilhas existentes, mas como ainda não há uma localização exata do trio, isso dificulta o resgate.

O Corpo de Bombeiros informou que o trio ligou para os familiares pedindo ajuda e eles que acionaram a corporação, na noite de quinta-feira (19). No entanto, os celulares não atendem mais. Não há informações sobre o estado de saúde dos desaparecidos.