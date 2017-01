Um rapaz está desaparecido desde a tarde desta sexta-feira (13), quando entrou em um lago na Rua BV-34, no Residencial Jardim do Lago, em Senador Canedo, Região Metropolitana da Capital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima ingeria bebida alcoólica com um amigo quando resolveu entrar na água. Como ele não retornou, o amigo acionou a corporação, que já está no local para fazer as buscas pela vítima.