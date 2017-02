Bombeiro faz parto de grávida que não sabia de gestação

Sem saber que estava grávida, Isabel Cristina Dias, 38 anos, se automedicou após sentir dores abdominais e cólicas e acabou entrando em trabalho de parto. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, ela deu à luz no início da madrugada da última sexta-feira (17), em Ceilândia, Distrito Federal.

De acordo com o Correio Braziliense, ela estava acima do peso e informou que não menstruava desde novembro de 2016. Ao examinar Isabel, o sargento Barreiro notou mais uma complicação no caso: a criança estava em posição pélvica, ou seja, sentada em direção ao colo do útero. Com mais de 30 anos de experiência, o profissional conseguiu retirar o bebê em segurança.

Ainda segundo a reportagem, a menina nasceu com 20 semanas e com formação adiantada. Mãe e filha foram encaminhadas para o centro obstétrico do Hospital Regional de Ceilândia.