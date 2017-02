Bombeiro de folga salva idoso que tentou se matar em viaduto; veja vídeo

Um idoso de 69 anos tentou se suicidar na manhã deste sábado (11) em um viaduto da DF-001 e foi salvo por um sargento dos bombeiros que estava de folga. O momento foi acompanhado por quem passava pelo posto da Companhia de Polícia Rodoviária (CPRv), no sentido Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal.

Por volta das 9h20 o sargento Luciano Chrisóstomo Cardoso, viu uma pessoa que havia se jogado de cima da passarela, com uma corda em volta do pescoço. Imediatamente, ele estacionou o carro, pediu que seus filhos acionassem o Corpo de Bombeiros e correu para socorrer a vítima.

O sargento parou um ônibus logo abaixo de onde estava a vítima, subiu no teto do veículo e, com a ajuda de uma pessoa que estava no local, conseguiu colocar o homem nos ombros para evitar que ele fosse estrangulado.

Após afrouxar o nó e tirar o senhor do viaduto, o Luciano Chrisóstomo iniciou os procedimentos de primeiros socorros e procurou acalmar a vítima até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros ao local.

O idoso foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com vários cortes na face, com dores no pescoço devido ao impacto da queda com a corda e consciente, mas instável. O trânsito ficou congestionado durante a ação, mas foi liberado em seguida.

Assista o vídeo da ação de resgate que está no canal Metrópole, do Youtube: