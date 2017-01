Bombeiro é assassinado com nove tiros em praça de Formosa

O bombeiro militar do Distrito Federal Walison Alves Magalhães, 27 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (29), em Formosa, na região do entorno do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima chegou na praça da prefeitura da cidade sozinho, no próprio carro. O local estava movimentado. Testemunhas disseram para a polícia que o militar foi morto por dois homens em uma moto. Os suspeitos fugiram.

Walison foi socorrido por populares até o hospital municipal mas não resistiu. Ainda de acordo com a PM, no hospital os socorristas disseram que o militar foi atingido por nove disparos de arma de fogo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal informou que não vai falar sobre o caso para não atrapalhar as investigações.