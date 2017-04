Bombas são atiradas por torcedores em helicóptero da PM antes do clássico em Goiânia

Várias bombas foram atiradas por torcedores próximos ao helicóptero do Grupo de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar, na tarde deste domingo (30), nos arredores do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. No local acontece o clássico entre o Vila Nova e Goiás, na final do Campeonato Goiano 2017.

Ainda não há registros de feridos no local, já que a polícia revidou as agressões. Durante acompanhamento da ida dos torcedores do Goiás para o estádio, uma viatura da Rotam capotou no cruzamento da Rua 2 com a Tocantins. Nenhum policial ficou ferido. A Polícia Militar ainda não forneceu mais informações sobre as ações no estádio durante o jogo.