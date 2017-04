Bom pra cachorro: Cão farejador acha 34 kg de maconha em ônibus que ia de Goiânia para o nordeste

Uma mulher foi presa enquanto viajava para Fortaleza com 34kg de maconha na bagagem. A suspeita embarcou em um ônibus em Goiânia e foi abordada durante uma fiscalização de rotina do Grupo de Operações com Cães (GOC) nesta quarta-feira (26), na BR-020, Distrito Federal.

O cão farejador Aruak ajudou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a apreender a droga que estava escondida na mala da passageira, dividida em 39 tabletes.

A suspeita foi encaminhada para a Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil (CORD). Em depoimento, ela contou que adquiriu a droga no Paraná e iria receber R$ 1 mil para levá-la até a capital do Ceará.