“Bolha de calor” faz temperatura disparar e pode chegar aos 35ºC em Goiânia

O calor não vai dar trégua para os goianienses nesta quarta-feira (9). De acordo com as previsões do ClimaTempo, a temperatura pode chegar a 35ºC na capital de Goiás. A umidade relativa do ar deve ficar entre 21% e 61%, por isso a atenção deve ser redobrada.

Segundo informações, a culpa pelo calor é da circulação do vento em diferentes camadas da coluna troposférica, que deve permitir a formação de uma “bolha de calor”.

Meteorologistas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Cptec/Inpe) preveem o aumento gradual de temperatura nos próximos dias em grande parte do Brasil, sendo que em alguns municípios das Regiões Centro-Oeste e Norte, os valores já estão superando os 40°C, à sombra.