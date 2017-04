Bloqueios impedem acesso a centro de Brasília, que amanhece sem ônibus e metrô

Brasília amanheceu sem transporte público, com metrô e ônibus parados em função da greve geral dos trabalhadores do País contra as reformas do governo do presidente Michel Temer. No início da manhã, muitos passageiros que precisavam chegar ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek tiveram dificuldade porque manifestantes bloquearam a pista principal de acesso ao terminal. A pista, no entanto, foi liberada e os protestos ocorrem de forma pacífica no interior do aeroporto.

Também logo cedo, pelo menos cinco vias de acesso a Brasília foram interditadas por manifestantes. A BR-060, que liga Brasília a Goiânia, ficou bloqueada por cerca de uma hora, na altura da região administrativa do Núcleo Bandeirante, a cerca de 13 km do Plano Piloto.

Manifestantes queimaram pneus no meio da via, o que provocou um enorme engarrafamento, impedindo o acesso de trabalhadores à região central de Brasília e ao Aeroporto JK.

A Esplanada dos Ministérios está fechada nos dois sentidos desde a meia-noite e nenhum carro circula por lá. O acesso aos ministérios só pode ser feito pelas vias laterais, onde está com trânsito tranquilo, sobretudo porque o movimento de servidores públicos é menor. Por ora, a região central de Brasília está tranquila, com pouco movimento.