Bloco estreia e Trump faz sucesso

Moradores e turistas se aglomeraram nas calçadas e nas janelas centenárias para acompanhar de perto o Bloco do Caçador, que estreou este ano no carnaval da Cidade de Goiás. O batuque comandado por Claudinei Dantos do Amaral, o Mestre Alemão, com participação do grupo Coró de Pau, abriu a folia na noite de sábado na antiga capital e contagiou o público.Ao som de bumbos, su...