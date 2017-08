Bilhete de síndica deixado no prédio onde jovem de 14 anos foi morta comove moradores

Bilhete escrito pela síndica do prédio

Um bilhete escrito pela síndica do Edifício Residencial Pedra Branca, Vilma Pereira, onde o menino de 13 anos matou a vizinha, Tamires de Paula, de 14 anos, está comovendo os moradores e as pessoas que passam pelo prédio, no Jardim América, em Goiânia.

"Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de nossa vizinha Tamires Paula. Que todos nós possamos orar por essas famílias para que Deus ilumine elas e o mundo em que estamos vivendo. Ficam aqui registrados nossas condolências e solidariedade a família de Tamires. Não temos palavras para expressar nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos, em especial a sua mãe (Paula, moradora do Ap. 505) neste momento de dor. Que a Luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre essa inestimável perda, e os console e lhes dê serenidade para atravessar essa tempestade", diz o texto.

Vilma falou que também deixou um texto na porta do apartamento de Tamires. Durante entrevista para a repórter Sarah Teófilo, a síndica afirmou que estava sem condições para fazer qualquer coisa hoje e começou a chorar quando a jornalista fez as perguntas. "Ontem tive que ter forças para dar assistência, mas parece que hoje eu desmontei", desabafou Vilma.

Breno Duarte, 21 anos, morador do prédio há 10 anos, explicou que o garoto era mais introvertido. "Conhecia ambas as famílias,. Todos aparentemente normal, mas como todo adolescente, ele não era muito comunicativo. Uma situação que não dava para imaginar", disse Breno.

A família do menino morava no Edifício Residencial Pedra Branca há pelo menos cinco anos e desde que o crime aconteceu, eles ainda não voltaram para o apartamento.