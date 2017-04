Bicicletário é inaugurado na Câmara Municipal de Goiânia

Desde quinta-feira (27), a Câmara Municipal de Goiânia conta com um bicicletário no estacionamento. O prédio já conta com chuveiros em banheiros para aqueles que precisarem se trocar após pedalar.

“Se o bicicletário servir para que 10 funcionários deixem seus carros em casa já será uma vitória e um benefício para a cidade. Não há um dia sequer de trabalho legislativo que o estacionamento desta Casa não fique lotado", afirmou o vereador Kleybe Morais (PSDC), que solicitou a construção do espaço com o objetivo de estimular o uso de bicicletas por funcionários da Câmara para se locomover até o trabalho.