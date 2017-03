Bens de ex-diretor e ex-superintendente são bloqueados por construção de motel em presídio, em Goiás

Os bens do ex-diretor da Penitenciária Odenir Guimarães, Marcos Vinícius Alves, e o ex-superintendente de Segurança Prisional da Administração Penitenciária, João Carvalho Coutinho Júnior foram bloqueados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). Dupla é investigada por envolvimento na construção ilegal de 112 barracões no presídio.

A decisão é do juiz Desclieux da Silva Júnior e acata parcialmente o pedido cautelar do promotor de Justiça Fernando Krebs, autor da ação por ato de improbidade administrativa e dano moral coletivo movida contra os dois ex-gestores.

O ex-diretor da POG responde ao processo por ter tido a iniciativa de construir, sem autorização, 112 barracões no pátio da Ala C da unidade, enquanto João Júnior por ter sido omisso diante da obra irregular que colocava em risco a segurança do presídio.

A obra foi financiada pelo detento Thiago César de Souza, de 32 anos, conhecido como Thiago Topete. Ele cumpria pena por tráfico e associação para o tráfico e foi morto em uma rebelião na semana passada uma POG.

No final de 2016, Thiago Topete foi apontado pela Polícia Militar como o financiador da construção de 120 quitinetes dentro da penitenciária. O espaço seria utilizado para encontros íntimos de presos no pátio da Ala C da penitenciária.

Além de dinheiro próprio, Thiago teria contado com a colaboração de outros presos. Além de “perder” o investimento de R$ 200 mil na construção do motel na POG, Topete ficou também sem o faturamento mensal de R$ 120 mil, do aluguel das quitinetes.