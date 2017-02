Benedito Torres vence disputa interna com 193 votos

Com 193 votos, o procurador Benedito Torres Neto venceu a eleição para procurador-geral de Justiça de Goiás, realizada ontem. O resultado final da votação no Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) foi proclamado pela Comissão Eleitoral por volta das 18 horas, na sala do Colégio de Procuradores de Justiça. Em segundo lugar ficou com o promotor de Justiça Rodney ...