Bem Estar Global chega em Goiânia na próxima semana

O projeto Bem Estar Global tem nova data para acontecer em Goiânia, no dia 5 de maio os goianos vão poder ter acesso a serviços de saúde e orientações com médicos gratuitos. Goiânia vai ser a segunda cidade a receber programa ‘Bem Estar’, transmitido ao vivo direto do evento que acontece no estacionamento do Parque Mutirama, das 8h às 14h.

A edição 2017 do Bem Estar Global vai concentrar os esforços na conscientização e combate à hipertensão. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença afeta mais de 30 milhões de brasileiros.

Uma tenda da Sociedade Brasileira de Cardiologia estará no local para oferecer serviços de aferição de pressão arterial, circunferência abdominal e dosagem de glicemia.

Outra prioridade do Bem Estar Global este ano é o combate ao sedentarismo. Por isso, foi planejada uma programação voltada para aulas de dança, exercícios físicos e de qualidade de vida. Além de aulas de cycling indoor, oferecido pelo Sesi.

A temporada 2017 do Bem Estar Global ainda vai passar por Campo Grande, Belo Horizonte, Fortaleza, Brasília, Cuiabá e Porto Alegre. Em 2016, as oito edições realizadas reuniram 84.500 pessoas.

Programação

O público que chegar cedo vai aprender técnicas de ressuscitação cardíaca no treinamento que a Sociedade Brasileira de Cardiologia dará no palco principal a partir das 8h. Às 8h30, médicos especialistas participam de talk show para tirar dúvidas sobre diferentes doenças.

Ainda no palco principal, o Sesi promove aulas de Aero Fight, Zumba e Ritmos a partir das 9h.

Das 10h às 11h haverá a transmissão, ao vivo, do programa ‘Bem Estar’, com apresentação de Fernando Rocha.

A partir das 11h sobem ao palco Liz Maia, vencedora do concurso Novos Talentos da Música Sertaneja 2016, seguida de Duda Castro, Bella Alencar e Gui Marques, participantes do ‘The Voice Kids’. A programação no palco encerra com uma aula de FIT Dance.

Serviços

- Aferição de pressão arterial; circunferência abdominal e dosagem de glicemia;

- Doppler de aorta abdominal (investigação de aneurisma) e Carótidas;

- Ultrassom; elastografia hepática (exame que avalia a saúde de fígados acometidos por doenças crônicas);

- Testes rápidos de Hepatite B e Hepatite C, testes de HIV; exames de sífilis; orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis (DST);

- Avaliação nutricional, de peso, altura, IMC, circunferência abdominal;

- Avaliação da função respiratória, detecção das alterações cognitivas e de memória;

- Orientações dermatológicas para cabelos e unhas;

- Diagnóstico de doenças da articulação temporomandibular (ATM) e a suas relações com outras doenças, como a dor de ouvido, a enxaqueca e a dor no pescoço por problemas de coluna; diagnóstico das doenças da cavidade bucal e de deformidades dento-esqueléticas;

- Escovação e aplicação flúor; diagnóstico de deformidades sociais e más oclusões;

- Triagem para doenças alérgicas respiratórias;

- Vacinação de HPV e Hepatite B;

- Orientações sobre cálculo renal e incontinência urinária;

- Exame de glicemia capilar; orientações sobre autoexame da tireoide;

- Orientações sobre cuidados com a visão; teste do Olhinho; teste de glaucoma, aferição da acuidade visual e da pressão ocular;

- Orientações sobre doenças do intestino;

- Topografia de córnea; ceratômetro e refratômetro; exame topográfico de córnea; exame ceratométrico da córnea e refração automatizada.