Bebê morre sufocado em vômito após deixar hospital

Um bebê de 41 dias de vida morreu na madrugada deste domingo (15), no Setor Vera Cruz II, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o menino foi amamentado pela mãe durante a madrugada e, em seguida, sufocou-se no próprio vômito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no começo da manhã para atender a ocorrência, mas já encontrou a criança morta. A Polícia Militar acompanha o caso no local e aguarda a chegada da Polícia Científica.

A família do menino é de Barra do Garças, no Mato Grosso. Essa era a primeira noite da criança em casa após deixar o hospital, onde ficou internado por 40 dias para se recuperar do nascimento prematuro. O caso deve ser registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil.