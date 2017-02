Bebê morre intoxicada após avó dar produto de limpeza pensando ser suco de uva

Uma menina de 10 meses morreu intoxicada na manhã de domingo (19), após tomar um produto de limpeza, em Jaú (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, o irmão de quatro anos e os pais estavam passando a semana na casa dos avós depois de uma infestação de escorpiões na residência onde a família mora. No local, também moram dois tios das crianças.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a avó estava preparando o almoço quando o pai da bebê foi até a cozinha alegando que a filha estaria com fome. A avó pegou uma garrafa com rótulo de suco com um líquido que parecia ser suco de uva, colocou na mamadeira e deu para a neta. Depois de beber o líquido, a menina passou mal e o Serviço de Atendimento de Resgate de Urgência levou a criança para a Santa Casa, mas ela não resistiu.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo. A polícia apreendeu o recipiente com o produto de limpeza, a garrafa com rótulo de suco e a mamadeira da vítima para passar por pericia.