Bebê morre após lesão no pescoço provocada por fórceps durante o parto

A diarista Roseli Pereira da Silva, de 43 anos, deu à luz a Eloah Christine no último sábado (19) na Santa Casa de São Roque (SP). No entanto, a recém-nascida morreu depois de sofrer uma grave lesão no pescoço durante o parto normal devido ao uso de um fórceps.

A denúncia foi feita pela mãe da pequena e pelo pai, Adilson da Silva. Ao G1, Roseli contou que o médico insistiu para que o parto fosse normal, mesmo após a ginecologista que acompanhou a gravidez ter dito que o ideal seria fazer uma cesárea.

O parto durou cerca de duas horas. “Não estava aguentando mais, não tinha forças e o bebê não saía. Quando eu escutei o médico pedindo para pegarem [o fórceps] eu pedi pelo amor de Deus que não usasse. Foi horrível”, contou Roseli. “Vi que ela não tinha chorado e pedi para vê-la. Foi nesse momento que ouvi o médico dizendo: ‘Tirem essa criança daqui’. Nem o raio X me mostraram”.

Ainda segundo os pais da menina, a criança teve uma fratura no pescoço e sobreviveu durante três horas com uma tala, respirando com ajuda de aparelhos.

Na certidão de óbito da recém-nascida foi registrada como causa da morte desconhecida. A Santa Casa de São Roque informou que demitiu o médico responsável pelo parto e abriu uma sindicância para apurar o caso.