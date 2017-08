Bebê morre após ir a hospital com queimadura no braço em Tocantins

Um bebê morreu após ser atendido no Hospital Regional de Gurupi (HRG), em Gurupi, no Tocantins, para tratar uma queimadura no braço. Conforme apurado pela TV Anhanguera, os pais disseram que a criança começou a passar mal depois que recebeu uma medicação na unidade de saúde.

A criança de um ano e seis meses teria se queimado em casa com um ferro de passar roupas. Como ela chorava muito, os pais a levaram para o hospital. A criança entrou na unidade às 20 horas da última sexta-feira (11) e faleceu em menos de 24 horas.

Em nota, a Secretaria da Saúde (Sesau) lamentou a morte da criança e informou que já determinou a Direção do HRG que instale sindicância para apurar o caso com rigor.