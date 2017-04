Bebê encontrado em mala é registrado em Aparecida de Goiânia por conselheiros tutelares

A recém-nascida que foi abandonada e encontrada dentro de uma mala, no setor Papillon Park, no último domingo (23), foi registrada em Aparecida de Goiânia pelos conselheiros municipais da Zona 145. O nome escolhido foi Emanuele Cristina.

A criança, que nasceu com 3,5 quilos, foi encontrada com a glicose baixa e sem ferimentos por moradores e atendida pela equipe de emergência do Samu, que a encaminhou a menina para a maternidade Municipal Marlene Teixeira para os primeiros atendimentos e, em seguida, para o Hospital Materno Infantil. Resguardada pela equipe do Conselho Tutelar da Zona 145, a criança foi acompanhada e recebeu o acolhimento institucional, quando é encaminhada ao abrigo da cidade.

Para garantir o nome à recém-nascida, o Conselho Tutelar realizou a ocorrência no 1º DP e encaminhou ao Juizado da Infância e Juventude para a solicitação judicial de registro. “Ter um nome e ser registrado é um direito que está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Temos o dever de assegurar esse direto. O nome foi escolhido ainda dentro da maternidade por todos que se sensibilizaram com a história”, explicou o Conselheiro Iron Cordeiro.

A recém-nascida Emanuele Cristina, nasceu com nove meses e está saudável, se alimenta bem e já foi encaminhada para o abrigo de Crianças e Adolescentes de Aparecida de Goiânia. As investigações sobre o caso são de responsabilidade da Polícia Civil.