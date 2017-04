Bebê encontrado dentro de bolsa em Aparecida de Goiânia recebe alta do Materno Infantil

O bebê, do sexo feminino, encontrado dentro de uma bolsa de viagem no Setor Papilon Park, em Aparecida de Goiânia, recebeu alta e foi encaminhado ao Conselho Tutelar da Cidade, nesta segunda-feira (24). A criança, que nasceu com 3.535 kg, passou por exames laboratoriais e de imagem.

Segundo o Conselho Tutelar, os procedimentos legais para saber se a recém-nascida será adotada já foram iniciados. Ela foi encontrada, com a glicose baixa e sem ferimentos, nas proximidades de uma escola por moradores da região, na manhã desse domingo (23).

A Polícia Civil (PC) tenta localizar a mãe da criança e investiga se alguém ajudou a fazer o parto.