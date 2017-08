Bebê de 4 meses morre no 1º dia de aula em creche particular

Emanuelle Calheiros Maciel, de apenas 4 meses, morreu no primeiro dia de aula em uma creche particular de Campinas, em São Paulo, nesta terça-feira (8).

Segundo o G1, a menina passava pelo período de adaptação que duraria duas horas. A família da vítima registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. A causa da morte ainda será investigada. De acordo com a Prefeitura, a escola não possui alvará de funcionamento.

Em entrevista ao G1, o tio da criança, o técnico de enfermagem Devair Maciel, contou que a mãe deixou Emanuelle às 13h na creche e às 14h recebeu uma mensagem de celular onde as responsáveis por cuidar do bebê diziam que ele estava bem. No entanto, ao chegar às 15h para buscar a filha, a criança já estava roxa.

A creche não possui carro e não conseguiu chamar uma ambulância. Com isso, ainda de acordo com Devair, a mãe teve que levar a filha a pé para o hospital, que ficava a duas quadras de distância. No entanto, ao chegarem lá, a bebê já estava em óbito.

Emanuelle é a única filha por parte da mãe e o pai estava em viagem a trabalho no Rio Grande do Sul quando tudo ocorreu. A polícia investiga o caso.