Bebê de 2 meses tem queimaduras no rosto após carrinho pegar fogo em Goiânia

Um bebê de aproximadamente dois meses de idade foi encaminhado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com queimaduras de segundo e terceiro graus no rosto após ser atendida, na tarde desta quarta-feira (16), no Cais Chácara do Governador, em Goiânia.

De acordo com um Policial Militar (PM), o caso aconteceu no Parque Atheneu quando um menino de 8 anos brincava com palitos de fósforo dentro de casa e arremessou um dos palitinhos no carrinho onde estava o bebê. Segundo servidores do cais Chácara do Governador, o bebê chegou até a unidade de saúde com a mãe, de 15 anos, acompanhada pela PM que acionou o Conselho Tutelar.

A vítima apresentava queimaduras no rosto e foi levada ao HUGOL pelo Serviço de Atendimento ao Transporte Sanitário (Sats) em estado estável.